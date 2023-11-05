العدل ترد على أنباء تأجيل قانون العفو العام لما بعد الانتخابات

2023-11-05 14:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

المتحدث باسم وزارة العدل ينفي ما نسب إليها من بعض وسائل الإعلام حول تأجيل قانون العفو العام

تنفي وزارة العدل، ما تداولته بعض وسائل الإعلام خبر منسوب بشأن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.

وأكدت الوزارة، أن هذه التصريحات لم تصدر من وزارة العدل، وان مشروع قانون العفو العام تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء لما منصوص عليه في المنهاج الحكومي وأحيل إلى مجلس النواب.

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