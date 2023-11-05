مرور أربيل تحذر من إبرام العقود الإلكترونية لبيع وشراء السيارات في الشوارع

2023-11-05 14:40:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، المواطنين من إبرام العقود الإلكترونية لبيع وشراء السيارات المنتشرة في الشوارع، عادة إياها بأنها مزيفة ولا أساس قانوني لها.

وذكر بيان صادر عن المديرية اليوم، "نسترعي انتباه جميع المواطنين والسائقين و المشترين والبائعين لأنواع السيارات كافة، بأنه عند إبرام عقود بيع وشراء السيارات، لا تعتمدوا بأي شكل من الأشكال العقود الإلكترونية في الشوارع".

وأضاف البيان أن "توقيع العقود يقتصر على معارض السيارات والشركات، وخلاف ذلك فإن أي عقد يُبرم في الشارع يُعد مزيفاً ولا أساس له، ولا يتم اعتماده عند تسجيل السيارات في مديرية المرور العامة".