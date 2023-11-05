مصدر يكشف السبب الرئيس وراء زيارة بلينكن إلى بغداد: 3 تقارير مثيرة للقلق

2023-11-05 14:40:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، عن السبب الرئيس والمباشر وراء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى بغداد والتي لم يكن مخططًا لها قبل 72 ساعة، فيما أشار إلى وجود ثلاثة تقارير مثيرة للقلق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" زيارة وزير الخارجية الامريكي الى بغداد لم يكن مخططًا لها قبل 72 ساعة اي انها جرت في ظروف استثنائية خاصة مع وجود 3 تقارير مثيرة للقلق اعدها البنتاغون حول الهجمات التي تعرضت له القواعد الأمريكية في العراق وسوريا من قبل فصائل عراقية غير معروفة".

وأضاف، أن "التقارير اشارت بما لا يقبل الشك إلى أن القصف مؤثر وأن نوعية المسيرات تشكل خطورة مباشرة على حياة الجنود ويمكن ان تؤدي الى خسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتا الى إن بلينكن سيناقش مع الحكومة العراقية ملف تعرض القواعد الى القصف المتكرر على نحو قد يقود الى تصعيد وتؤتر في منطقة هي بالأساس تعاني من تداعيات الأحداث الجارية في غزة".

واشار المصدر الى، ان" بلينكن سيرسل رسالة الى طهران حول جدية واشنطن بعدم توسيع نطاق الأزمة في غزة وعدم ارسال اي مقاتلين على الأرض مع التحذير من خطورة دعم الفصائل بالاسلحة والمسيرات الفتاكة التي بدت ترهق القواعد الامريكية بسبب استنزاف بطاريات الدفاع الجوي".

وتابع المصدر الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، إن" وزير الخارجية الأمريكي يدرك موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية بعد مؤتمر القاهرة وزيارته هي محاولة للتخفيف من التؤتر خاصة مع موجات القصف التي بدات تاخذ مدى اوسع بقصف اهداف في اسرائيل".

ترحيب عراقيّ

ووصفت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، يوم أمس السبت (4 تشرين الثاني 2023)، زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن المرتقبة الى العاصمة العراقية بغداد بـ"المهمة جدا".

وقال عضو اللجنة عامر الفايز، لـ"بغداد اليوم"، ان "زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الى بغداد مهمة جداً، خصوصاً بهذا الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم على اثر حرب غزة، ولما تلك الحرب من تداعيات خطيرة وكبيرة على عموم المنطقة والعالم".

وبين الفايز ان "الجانب الأمريكي، يريد من الحكومة العراقية لما لها من ثقل إقليمي لعب دور التهدئة ومنع اتساع دائرة الحرب، وهذا اكيد ما سيؤكد عليه وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن خلال زيارته لبغداد، كما سيتم التطرق لملف استمرار استهداف المصالح والاهداف الامريكية، حيث سيكون ضمن مباحثات بلينكن مع المسؤولين العراقيين".

غلق السفارة

وكشفت مصادر وتقارير اعلامية عن ان بلينكن سيصل بغداد خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد يوم واحد من وصوله إلى الكيان الاسرائيلي المحتل.

وتاتي الزيارة ايضا على وقع الدعوات والتحركات المتصاعدة ضد الجانب الامريكي في العراق ودعوات غلق السفارة الامريكية، فيما لايزال الموقف غامضا بشأن مستقبل العلاقة الامريكية العراقية خصوصا مع الضربات والهجمات المستمرة ضد المصالح الامريكية في العراق.

أسباب

كشفت صحيفة الوال ستريت جورنال يوم أمس السبت (4 تشرين الثاني 2023)، عن ما وصفتها بــ "احد الأسباب" خلف الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن الى البلاد غدا الاحد.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين، اكدا خلال اجتماع عقد اليوم مع سفراء العراق في دول العالم على أهمية "بقاء العراق بعيدا عن نيران الحرب وتفادي سيناريو الحرب الإقليمية المحتملة"، مشددين على أن "من مصلحة العراق البقاء بعيدا عن شرارة الحرب والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد".

وتابعت أن "الحكومة العراقية شددت أيضا على ضرورة إيقاف اطلاق النار في غزة وبشكل عاجل تفاديا لسيناريو حرب إقليمية محتملة، بالإضافة الى فتح كافة المعابر الإنسانية بشكل عاجل".

وأشارت الصحيفة الى ان تصريحات الحكومة العراقية تمثل احد الأسباب التي دفعت وزير الخارجية الامريكية الى اتخاذ قرار بزيارة بغداد، بالإضافة الى الخطر الذي بات واقعا يهدد القوات الامريكية في العراق التي تتعرض من ثلاث أسابيع الى هجمات مستمرة من الفصائل داخل العراق مع اعلان قوات الحشد الشعبي دخول حالة الإنذار القصوى، امر أكدته الخارجية النيابية في تصريح لــ "بغداد اليوم"، موضحة ان "استهداف المصالح الامريكية سيكون ضمن محاور مباحثات بلينكن مع المسؤولين العراقيين".