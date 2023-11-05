العدد اكتمل.. إغلاق رابط التقديم الإلكتروني الى الوحدات السكنية في بسماية

2023-11-05 14:40:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار عن غلقها الرابط الخاص بالتقديم الإلكتروني الى الوحدات السكنية في مشروع مدينة بسماية.



وقال المتحدث الرسمي للهيئة مثنى الغانمي، إن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية، وجه بغلق الرابط الخاص بالتقديم الإلكتروني الى الوحدات السكنية في مشروع مدينة بسماية بعد تسجيل منصة أور الالكترونية العدد المحدد من طلبات وإستمارات المواطنين المتعلقة بشراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية، بما يقابلها من الوحدات.



واضاف الغانمي أن الهيئة ستعتمد آلية جمع الطلبات المقدمة عبر الرابط الإلكتروني لإستكمال سياقاتها الإدارية والقانوينة، منوها الى أن الهيئة الوطنية ستعلن في وقت أخر عن إجراءاتها الخاصة بهذا الصدد، وأن الطلبات الورقية السابقة وطلبات المؤسسات جميعها ستمضي.