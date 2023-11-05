نفدت خلال 5 أيام.. إغلاق رابط التقديم الإلكتروني على شقق بسماية

2023-11-05 14:55:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الأحد، إغلاقها الرابط الخاص بالتقديم الإلكتروني على شراء الوحدات السكنية في مشروع مدينة بسماية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة مثنى الغانمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن سبب غلق الرابط هو تسجيل منصة "أور" الإلكترونية العدد المحدد من طلبات واستمارات المواطنين المتعلقة بشراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية، بما يقابلها من الوحدات.

وبين أن الهيئة ستعتمد آلية جمع الطلبات المقدمة عبر الرابط الإلكتروني لاستكمال سياقاتها الإدارية والقانونية، منوهاً إلى أن الهيئة ستعلن في وقت لاحق عن إجراءاتها الخاصة بهذا الصدد، وأن الطلبات الورقية السابقة وطلبات المؤسسات جميعها ستمضي.

ويوم الثلاثاء الماضي 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلقت الهيئة الوطنية للاستثمار رابط التقديم الإلكتروني على الوحدات السكنية الجديدة في مشروع مجمع بسماية السكني.