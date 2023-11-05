البرلمان يتخذ إجراءات بشأن الظواهر "الهدامة للمجتمع" ويتحدث عن خطوات حكومية

2023-11-05 16:01:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، على الأداء النيابي والقضائي والتنفيذي في العراق فيما يتعلق بمحاربة الظواهر السلبية الهدامة للمجتمع.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك متابعة ورقابة جيدة من قبل الجهات القضائية والتنفيذية وكذلك البرلمانية بحسب صلاحيتها، لكل الظواهر السلبية الهدامة للمجتمع، وهناك إجراءات اتخذها تلك الجهات، خصوصاً التنفيذية والقضائية".

وبين الحمامي، ان "الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الجهات القضائية والتنفيذية، أصبحت عامل رادع لايقاف الكثير من واهر السلبية الهدامة للمجتمع، خصوصاً التي انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن داعمون لاي خطوة قضائية او تنفيذية للحفاظ على المجتمع العراقي من أي ظواهر سلبية تتعلق بالفساد المختلف من المخدرات وغيرها".