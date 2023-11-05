2023-11-05 16:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، ان العراق ساعد إيران في كسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "السوق العراقي يعتبر من اهم الأسواق لتشمية البضائع الإيرانية المختلفة وهذا الامر ساعدها كثيرا في مواجهة وكسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الامريكية، فالعراق يمرر لها حتى العملة الصعبة من خلال هذا التبادل التجاري".

وبين ان "أي تقليل في تراجع التجارة ما بين العراق وايران، سيكون له اثر كبير على الوضع الاقتصادي الإيراني، فهناك اعتماد كبير على السوق العراقي في صمود وتقوية الوضع الاقتصادي الإيراني، خصوصاً فيما يخص دخول العملة الصعبة الى ايران عبر الحوالات السوداء التي ترسل لإيران من اجل تسديد أموال تلك الاستيرادات المختلفة".

ويستورد العراق من ايران سنويا بـ 10 مليار دولار، وهو مايعادل 16% من اجمالي استيرادات العراق السنوية من دول العالم والبالغة 60 مليار دولار سنويا، وفقا لخبراء.