2023-11-05 16:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية المقبولين ضمن القناة العامة للقبول المركزي للسنة الدراسية 2024/2023.

ويمكن للطلبة المقبولين خارج محافظة سكناهم النقل إلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم شريطة أن لا يتجاوز فرق معدلهم عن الحد الأدنى للقبول في الكلية/القسم المراد الانتقال اليه عن خمسة درجات.

وتبين دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بأن تفعيل الارقام الامتحانية للمشمولين من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه ضمن الملاك الدائم للجامعات الحكومية وكليتي الإمام الكاظم (عليه السلام) وكلية الإمام الأعظم (رحمه الله) يكون الكترونيا من خلال الجهة التي ينتسب اليها التدريسي عبر بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) فيما يكون تفعيل الارقام الامتحانية للمشمولين من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية ضمن ملاك مقر الوزارة والجامعات الاهلية و أصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه فقط) من منتسبي وزارة العلوم والتكنولوجيا من خلال مراجعة الوزارة مستصحبين معهم المستمسكات المطلوبة والواردة في البند (ح-6) من دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2024/2023.

ويستمر التقديم إلى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2023/11/12.

