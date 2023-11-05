2023-11-05 16:26:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، تفاصيل جولة السوداني الإقليمية التي تنطلق غداً الاثنين.

وقال الركابي في تغريدة له تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الجولة التي سيجريها رئيس الوزراء تقع ضمن جهود العراق لإيقاف العدوان عن الشعب الفلسطيني وتمثل الزيارة رؤية العراق لما طرحه في قمة القاهرة".

ويبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم غد الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، جولة إقليمية حول تطورات الأحداث في غزة بدءاً من طهران وتتبعها عواصم خليجية.