بينهم "ابن درج".. الجنايات العراقية تدين 7 تجار مخدرات جنوبي البلاد

2023-11-05 16:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز، أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، بان محكمة جنايات المحافظة أصدرت احكاماً متعددة بحق تجار مخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت 7 أحكام متعددة بحق تجار مخدرات بينهم (ابن درج) بعد ادانتهم بقضايا الاتجار بالمخدرات في مدينة الناصرية، (مركز المحافظة)، وضواحيها"، لافتا إلى أن " الأحكام تراوحت بين 5 سنوات إلى 7 سنوات، بينما كانت الغرامة المالية ضد المحكومين تتراوح بين 5 إلى 10 مليون دينار عراقي".

وبين المصدر، ان " القرار صدرت استنادا لاحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017".