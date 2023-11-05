مسرور بارزاني يستقبل رفاق بنزيما في أربيل

2023-11-05 16:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، رئيسَ ومدربَ ولاعبي نادي الاتحاد الرياضي السعودي، وذلك قبل يوم على موقعة دوري أبطال آسيا أمام نادي القوة الجوية، المقررة على ملعب فرانسو حريري.

ورحّب بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالوفد الزائر من نادي الاتحاد السعودي، الذي شهد حضور القنصل العام السعودي لدى الإقليم محمد بن سليمان العسيري.

وتطرق رئيس حكومة الإقليم، إلى الرسالة المهمة التي تحملها الرياضة، مؤكداً أن "أهميتها لا تقتصر على إسعاد الجماهير وفوائدها الصحية فحسب، بل تتجاوز ذلك لتؤدي دوراً مهماً في التقريب وتعزيز المودة بين الشعوب".

من جانبهم، أبدى رئيس وأعضاء نادي الاتحاد السعودي، سعادتهم بالمجيء إلى إقليم كوردستان، كما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم على حفاوة استقبالهم من قبل أهالي أربيل.