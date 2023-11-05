أسعار الدولار ترتفع مع الإغلاق في بغداد وأربيل

2023-11-05 16:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق سوق البورصة مساء اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 163550 دينارا، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 163200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 164500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 162500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 163650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 163550 دينارا مقابل 100 دولار.