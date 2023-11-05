غزة تؤجل مهرجان المربد في العراق إلى اشعار اخر

2023-11-05 16:45:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافة عارف الساعدي عن اسباب عدم اقامة مهرجان المربد الشعري في البصرة والذي كان من المقرر إقامته في تشرين الثاني الجاري.

وقال الساعدي لـ"بغداد اليوم"، ان "المهرجان سيتأجل إلى شهر كانون الثاني من العام المقبل او شهر شباط لحين توقف القصف الصهيوني على غزة بعدها يصار الى المضي بتحديد موعد جديد لهذا المهرجان".

وتابع الساعدي ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإقامة المشروع وذلل كل العقبات وشكلت لجان برئاسة وزير الثقافة احمد فكاك البدران وكل الأمور جاهزة فلولا غزة لأقيم المهرجان هذا الشهر لكن التأجيل يأتي من الالتزام الاخلاقي مع الشعب الفلسطيني وعليه فأن إقامته مرهونة بانتهاء الحرب على غزة وغير ذلك فمن الصعوبة إقامته".