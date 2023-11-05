المندلاوي يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية وتسهيل إجراءات سمة الدخول بين البلدين

2023-11-05 18:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

النائب الأول يطالب الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية وتسهيل إجراءات سمة الدخول بين البلدين

استقبل السيد محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب , بمكتبه اليوم الأحد , السفير التركي لدى العراق السيد علي كوناي والوفد المرافق له .

وبحث المندلاوي ضرورة الإسراع بإنجاز طريق التنمية الدولي المرتقب بأعتباره ممراً اقتصادياً مهماً والمشروع الأكبر للنقل في المنطقة ، فضلاً عن دوره بتنشيط حركة التجارة العالمية وتطوير البنى التحتية في البلاد ، فيما دعا أنقرة إلى زيادة الإطلاقات المائية لمواجهة أزمة الجفاف التي تسببت بضرر وتداعيات سلبية كبيرة جدا على القطاعين الزراعي والحيواني في العراق .

وشدّد الجانبان على وجوب التحرك الجادّ للمجتمع الدولي لإيجاد خطوات وحلول عاجلة لوقف المجازر الدموية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، والسماح الفوري بإيصال وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ، مطالباً سيادته في الوقت ذاته بتسهيل إجراءات سمة الدخول بين البلدين وتفعيل التعاون الاستخباري لتأمين الحدود وملاحقة التنظيمات الارهابية .