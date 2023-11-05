المندلاوي يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية وتسهيل إجراءات سمة الدخول بين البلدين
النائب الأول يطالب الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية وتسهيل إجراءات سمة الدخول بين البلدين
استقبل السيد محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب , بمكتبه اليوم الأحد , السفير التركي لدى العراق السيد علي كوناي والوفد المرافق له .
وبحث المندلاوي ضرورة الإسراع بإنجاز طريق التنمية الدولي المرتقب بأعتباره ممراً اقتصادياً مهماً والمشروع الأكبر للنقل في المنطقة ، فضلاً عن دوره بتنشيط حركة التجارة العالمية وتطوير البنى التحتية في البلاد ، فيما دعا أنقرة إلى زيادة الإطلاقات المائية لمواجهة أزمة الجفاف التي تسببت بضرر وتداعيات سلبية كبيرة جدا على القطاعين الزراعي والحيواني في العراق .
وشدّد الجانبان على وجوب التحرك الجادّ للمجتمع الدولي لإيجاد خطوات وحلول عاجلة لوقف المجازر الدموية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، والسماح الفوري بإيصال وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ، مطالباً سيادته في الوقت ذاته بتسهيل إجراءات سمة الدخول بين البلدين وتفعيل التعاون الاستخباري لتأمين الحدود وملاحقة التنظيمات الارهابية .