مصرع 3 مدنيين بحادث سير مروع في ديالى

2023-11-05 18:15:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بمصرع ثلاثة مدنيين بحادث سير مروع جنوب شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع على طريق بعقوبة - ناحية كنعان (15كم جنوب شرق بعقوبة)، حيث اصطدمت سيارتين وأدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص".

وأضاف أن جثث الضحايا تم نقلها إلى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وتسجل ديالى عدة حوادث سير يومياً لأسباب ودواع متعددة تعود لمنظومة الطرق أو الحوادث العرضية.