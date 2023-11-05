2023-11-05 18:45:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصد سباحي منتخب العراق في بطولة كأس الإمارات الدولية للناشئين، 15 وساما في فعاليات مختلفة .

وتمكن المنتخب العراقي للسباحة، من حصد سبعة اوسمة في اليوم الأول، ثلاثة منها ذهب واثنين فضية وبرونزيتان، حيث حقق السباح علي محمد صادق في سباق 100م صدر ذهبية، بينما حقق السباح ياسين عامر في سباق 50م ظهر ذهبية واحدة.

وفي سباق 100م ظهر حصد منتخب العراق فضية، وفي سباق 200م فراشة حقق برونزية واحدة، فيما حقق السباح علي فريد في سباق 100م صدر فضية واحدة، واخيرا حقق كرار فريد في سباق 100م ذهبية وفي سباق 50م حرة برونزية .

وفي منافسات اليوم من بطولة الإمارات الدولية للسباحة حقق منتخب العراق للسباحة ثمانية أوسمة متنوعة، إذ حقق السباح محمد صادق في سباق 50م صدر فضية واحدة، وحقق كرار فريد في سباق 50م صدر برونزية، وفي سباق 200م منوع حصد وساماً فضياً، وحصد السباح ياسين عامر في سباق 200م ظهر على ذهبية، وفي سباق 100م فراشة حقق العراق فضية واحدة، بينما حصد السباح علي فريد في سباق 50م صدر وساما ذهبيا واحداً، وفي سباق فراشة 100م حصل العراق على فضية واحدة ، ووسام برونزي آخر في سباق 50م فراشة .

وبهذا تكون حصيلة المنتخب الوطني العراقي للسباحة في ختام بطولة كأس الإمارات الدولية بمجموع 15 وساما متنوعا خمسة ذهبية وستة اوسمة فضية واربعةً أوسمة برونزية.