2023-11-05 19:00:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حمّل عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، يوم الأحد، البنك الفيدرالي الأمريكي، مسؤولية تذبذب وارتفاع أسعار الدولار في الاسواق العراقية.

وقال الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "البنك الفيدرالي الأمريكي يعرقل وصول الحوالات اليومية المالية اللازمة والمقررة للتجار والمستوردين لتوفير الاحتياجات والبضائع الأساسية والبالغة 150-200 مليون دينار يوميا ما يدفع المستوردين إلى شراء الدولار من الأسواق السوداء وارتفاع أسعار الصرف بشكل واضح رغم الخطط والمعالجات الحكومية من قبل البنك المركزي والجهات المعنية".

وأكد أن "البنك الفيدرالي يعتمد سياسات ضاغطة ضد البنك المركزي العراقي ما يتطلب خطط ومواقف للتحرر من القيود المالية الأمريكية، وإيداع مبيعات وعوائد النفط اليومية في البنك المركزي، بدلا من البنك الفيدرالي".

وطالب الكاظمي، باعتماد عملات أجنبية للأغراض التجارية والحوالات بدلا من الاقتصار على قيود الدولار والسياسات الامريكية التي تقف ورائها اسبابا سياسية الى جانب تأمين احتياجات المسافرين من الدولار وعدم اضطرارهم لشراء الدولار من الأسواق السوداء أو الموازية". مستدركاً بالقول: "رغم التذبذب والارتفاع بأسعار الدولار إلا أن الأسواق العراقية مستقرة نسبياً مقارنة بأوضاع الدولار".

ورغم الإجراءات المعلنة من الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على أسعار الدولار، إلا أن الأسعار تشهد ارتفاعاً وتذبذباً متواصلاً أربك الأسواق المحلية، والتعاملات التجارية بأنواعها شتى.