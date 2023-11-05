العدل تكشف أعداد النزلاء المطلق سراحهم خلال تشرين الأول المنصرم

2023-11-05 19:00:09 - المصدر: الفرات نيوز



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اعلنت دائرة الأصلاح العراقية عن أعداد النزلاء المطلق سراحهم من جميع أقسامها الأصلاحية في بغداد والمحافظات خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري.

وبلغ عدد المفرج عنهم بقانون العفو العام (٢٠) نزيل/نزيلة، بينما بلغ عدد المفرج عنهم بقرار تمييزي أو بأنقضاء مدة محكوميتهم (٦٤٤) نزيل/نزيلة، وبذلك يكون مجموع المطلق سراحهم خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري هو (٦٦٤) نزيل/نزيلة.

يشار الى إن عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ تشرين الثاني ٢٠١٦ ولغاية تشرين الأول ٢٠٢٣ هو ( ٩٦٦٧) نزيل/نزيلة، في حين بلغ عدد المفرج عنهم بقرار العفو الخاص منذ كانون الثاني٢٠٢٠ ولغاية تشرين الأول ٢٠٢٣ ( ١١٧٨) نزيل/نزيلة.



اعلام وزارة العدل