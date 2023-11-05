بلينكن يصل بغداد ويجتمع مع السوداني

2023-11-05 21:10:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وأبلغ مصدر حكومي، وكالة شفق نيوز، إن بلينكن دخل فور وصوله بغداد في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبحث تطورات وتداعيات حرب غزة وتأثيرها على المنطقة.

ولاحقا أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

وقبل وصوله الى بغداد، كان بلينكن، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى رام الله واجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للتباحث بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأمس، هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، بأن زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن للعراق "ستقابل بتصعيد غير مسبوق"، واشار الى ان الكتائب ستغلق السفارة الامريكية بطريقة "خاصة غير سلمية".

واوضح العسكري في منصة "أكس"، أن "زيارة أنتوني بلينكن ابن اليهودية، وزير خارجية أمريكا، بل وزير الحرب الصهيوني، غير مرحب بها في عراق علي والحسين (عليهما السلام)، وإذا ما جاء فإننا سنقابله بتصعيد غير مسبوق".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن رحلة بلينكن إلى الشرق الأوسط سلطت الضوء على "الوضع الصعب الذي تجد الولايات المتحدة نفسها فيه عالقة بين الغضب الدولي بسبب مقتل الفلسطينيين والدعم الثابت لإسرائيل"، حيث يزداد عدد الدول التي تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لإعلان وقف إطلاق النار غير المشروط.

وزار بلينكن السبت، الأردن وعقد مباحثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط.