برلماني كردي سابق بعد غرق أربيل: الان اتضح ماتقوم به حكومة كردستان

2023-11-05 22:25:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة كاوة عبد القادر، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، أن فيضانات شوارع أربيل مع أول موجة مطر دليل على الفشل الحكومي في كردستان.

وقال عبد القادر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أحزاب السلطة وحكومة الإقليم حاولت إيهام الرأي العام العراقي والشعب الكردي بأن أربيل هي مدينة متطورة وهناك مشاريع عملاقة".

وأضاف أن "غرق شوارع المدينة وفيضانات الشوارع مع أول موجة مطر دليل على الفشل الحكومي، وفشل تلك المشاريع".

وأشار إلى أن "مايجري في كردستان من فشل في تقديم الخدمات هو دليل على الفساد وهذا بات واضحا للشعب الكردي، حول ما تقوم به أحزاب السلطة".

وشهدت شوارع محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان غرق العديد من الشوارع بعد موجة مطرية، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو بسخرية عن ماوصلت اليه شوارع اربيل بالرغم من الدعاية المتعارفة بشأن مدى تطور المحافظة.