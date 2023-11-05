التربية تحيل حادثة اعتداء برلماني على مدير تربية نينوى الى القضاء

2023-11-05 22:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

كريم السيّد المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التربية

تستنكر وزارة التربية ما حدث هذا اليوم، من تجاوز مجانب للسياقات القانونية والادارية، بقيام أحد أعضاء مجلس النواب، باقتحام اجتماع وزاري داخل مبنى المديرية العامة لتربية نينوى، بحضور الوكيل العلمي للوزارة، وجمع من مسؤولي تربية المحافظة، حيث تم الاعتداء على المدير العام للتربية والتجاوز عليه داخل المديرية، لينقل على إثرها الى المستشفى بشكل عاجل.

تؤكد وزارة التربية احترامها للدور النيابي والرقابي، وتلتزم بالسياقات الدستورية والقانونية بالتعاون الكامل مع اعضاء مجلس النواب، كما وتحتفظ بحقها القانوني بالدفاع عن موظفيها وهم يؤدون أعمالهم داخل مؤسسات الدولة، حيث وجه الوزير بإحالة الموضوع للقضاء العراقي، ومتابعة حالة المدير العام بشكل عاجل.