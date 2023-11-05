بلينكن يحذر من استغلال حرب غزة لمهاجمة أميركا

2023-11-05 23:30:14 - المصدر: العربي الجديد

جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف العراق الرافض للعدوان الصهيوني على غزّة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر، فيما حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، المليشيات العراقية الموالية لإيران، من استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الأميركية، مؤكداً استمرار بلاده بالتعاون الأمني والسياسي مع الحكومة العراقية.

ووصل بلينكن، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية لبحث تطورات أحداث غزة، وعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حال وصوله، وفقاً لبيان للمكتب الإعلامي للسوداني.

وأكد البيان أن "السوداني جدد موقف العراق الواضح والمبدئي برفض العدوان الصهيوني على غزّة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر لتفادي الكارثة الإنسانية المتفاقمة، التي راح ضحيتها المدنيون والنساء والأطفال"، داعياً إلى "أهمية التنسيق والعمل على إيصال إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأهالي".

وشدد على "ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية يومياً بحق الأبرياء من النساء والأطفال، واستهداف المستشفيات وأماكن الإيواء، واستمرار نهج التصعيد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

من جهته، قال بلينكن، إنه أجرى "محادثات جيدة وصريحة للغاية مع رئيس الوزراء العراقي، وبحث مع المسؤولين العراقيين الوضع الأمني"، مؤكداً: "نحن منخرطون في التوصل إلى هدنة إنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة".

وأشار إلى أن "هناك تباينا في وجهات النظر بين الهدنة الإنسانية ووقف النار، وقد حققنا تقدماً ملموسا في طريق التوصل لهدنة إنسانية بغزة، وقد تكون الهدنة فرصة جيدة للإفراج عن الأسرى المدنيين المحتجزين لدى حماس"، موضحاً أن السلطة الفلسطينية لها دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار في الضفة وغزة، وأن مستقبل غزة والضفة والدولة المرتقبة منوط بالسلطة الفلسطينية".

وحذر "الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالحنا، ونخبر الحلفاء والشركاء بضرورة عدم توسع الصراع"، مؤكداً أننا "مستمرون بالتعاون الأمني والسياسي مع العراق". وأضاف: "لا نريد أي مواجهة مع إيران، لكننا سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا ومواطنينا"، موضحاً: "نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة".

في الأثناء، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى التظاهر السلمي فوراً، تنديداً بزيارة بلينكن، وقال ما يسمى بوزير القائد، صالح محمد العراقي في تدوينة له على منصة "إكس": "على الإخوة المؤمنين التوجه إلى ساحة التحرير فوراً للتنديد (السلمي) بزيارة وزير خارجية كبيرة الشر أميركا، وحرق صور زعماء الإرهاب الدولي الخرف والنتن (بايدن ونتنياهو) ومن وافقهم على المجازر في غزة الحبيبة".

بسم الله مجريها ومرسيها

على الاخوة المؤمنين التوجه الى ساحة التحرير فوراً للتنديد (السلمي) بزيارة وزير خارجية كبيرة الشـ،،ـر امريكا.. وحـ،،ـرق صور زعماء الارهـ،،ـاب الدولي الخـ،،ـرف والنـ،،ـتن ومن وافقهم على المجــ،،ـازر في غـ،،ـزة الحبيبة

عنه

صالح محمد العراقي — وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) November 5, 2023

وتأتي زيارة بلينكن قبيل زيارة مقررة للسوداني، غداً الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران لعقد محادثات مع مسؤولين إيرانيين تركز، وفقاً لمصادر حكومية عراقية في بغداد، على بحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد العسكري في العراق ضد الأهداف والمصالح الأميركية من قبل فصائل مسلحة حليفة لطهران.

وكانت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" لوّحت بالبدء بمرحلة جديدة في "مواجهة الأعداء، نصرة لفلسطين"، مؤكدة أن "المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة".