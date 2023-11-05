الصدر يدعو المتظاهرين للانسحاب من ساحة التحرير وسط بغداد- عاجل

2023-11-05 23:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الاحد (5 تشرين الثاني 2023)، المتظاهرين للانسحاب من ساحة التحرير وسط بغداد.

ادناه تغريدة الصدر:





وأغلقت القوات الأمنية، مساء يوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، المنطقة الخضراء وجسري السنك والجمهورية وسط العاصمة بغداد بشكل مؤقت، وفرضت إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع التظاهرات لانصار التيار الصدري في ساحة التحرير.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية بعد خروج تظاهرات لاتباع التيار الصدري في ساحة التحرير بدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر لانصاره كافة الى الخروج الى الساحة فورا للتظاهر وادانة زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الى العاصمة بغداد التي دامت لساعات ألتقى خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.





وغادر بلينكن فوراً عقب لقاء السوداني عبر مطار بغداد الدولي، وهو يرتدي درعاً عسكرياً.

وبحث الوزير الامريكي والسوداني "تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة، والتأكيد على ضرورة أحتواء الازمة وضمان عدم اتساعها، ومناقشة تدهور الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، وتأكيد أهمية التنسيق والعمل على إيصال إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات المطلوبة؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأهالي، بحسب المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء.