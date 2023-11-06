4 شروط تركمانية مقابل عودة الديمقراطي الكردستاني لمقراته في كركوك

2023-11-06 00:21:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

حدد السياسي التركماني والنائب السابق في البرلمان فوزي أكرم ترزي، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، 4 شروط ومتطلبات مقابل عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لفتح مقراته في كركوك.

وقال ترزي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا مانع لدينا من عودة أي حزب سياسي وممارسة دوره، بشرط أن يحترم القوات الأمنية العراقية ويحافظ على عراقية كركوك".

وأضاف أنه "لا توجد موانع على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن عليه أن يتخلى عن نهجه السابق، ويتعامل مع الوضع الجديد في كركوك ويتخلى عن تسمية القوات الأمنية العراقية بالقوات المحتلة".

وأشار إلى أن "كل حزب مشارك بالبرلمان والحكومة العراقية والعملية السياسية يجب أن يؤمن بالمصلحة العراقية ولا يتجاوز الخطوط الحمراء".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن التنازل عن مقره السابق والذي اصبح المقر المتقدم لقيادة العمليات، لصالح جامعة كركوك، وذلك بعد التوترات التي شهدتها المحافظة على خلفية التوجيهات باخلاء المقر من القوات الامنية واعادة تسليمه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني الامر الذي رفضته المكونات العربية والتركمانية في المحافظة، قبل ان يعلن الديمقراطي الكردستاني تنازله عن المقر.