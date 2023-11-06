أسباب تقرب الجوية العراقي من تحقيق نتيجة إيجابية أمام اتحاد جدة

2023-11-06 02:00:05 - المصدر: العربي الجديد

يستضيف نادي القوة الجوية العراقي، نظيره اتحاد جدة السعودي، الاثنين، في الجولة الرابعة من عمر المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في اللقاء الذي سيحتضه ملعب "فرانسو حريري" في أربيل (الساعة 14:00 بتوقيت القدس المحتلة).

ويحتل الفريق العراقي وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن نادي سباهان الإيراني، فيما يعتلي النادي السعودي الصدارة بالعلامة الكاملة، وفي جعبته 9 نقاط.

وهناك 3 عوامل ربما ستقرب النادي العراقي من تحقيق نتيجة إيجابية في هذه اللقاء، أولها هو الدعم الجماهيري الكبير الذي سيلقاه "الصقور" على ملعبهم ووسط جماهيرهم، بعد أن بدأ أنصار الفريق ترتيب رحلات بمجاميع كبيرة إلى مدينة أربيل، خصوصاً إثر النتائج المميزة للفريق على مستوى المسابقة الآسيوية والدوري المحلي، كون الجوية يتصدر دوري نجوم العراق بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 جولات).

العامل الثاني التحفيزي لكتيبة أيوب أوديشو، هو المستوى المميز الذي قدمه الفريق في لقاء الذهاب أمام الفريق ذاته، والذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وانتصر فيه الاتحاد بصعوبة كبيرة بهدف سُجل في آخر دقيقة من عمر اللقاء، بعد صمود الفريق الأزرق والمستوى التكتيكي العالي الذي قدم على أرض الملعب.

والعامل الأخير، هو قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأخير، الذي اعتبر اتحاد جدة فائزاً على سباهان أصفهان الإيراني 3-0، بعد أزمة لقائهما في استاد "نقش جيهان" في مدينة أصفهان الإيرانية، حيث يعتبر النادي الإيراني المنافس المباشر للجوية على البطاقة الثاني، بعد ابتعاد الاتحاد في صدارة المجموعة، لذا يعرف الفريق الأزرق أن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الاتحاد يعني ضمان العبور للدور التالي بنسبة كبيرة.