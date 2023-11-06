وزير الخارجية الأميركي يصل أنقرة للقاء نظيره التركي

2023-11-06 02:00:05 - المصدر: العربي الجديد

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ليل الأحد-الاثنين، العاصمة التركية أنقرة، للقاء نظيره التركي هاكان فيدان.

وكان في استقباله سفير واشنطن بأنقرة جيفري فلاك، ومدير شؤون السياسية الثنائية مع أميركا في الخارجية التركية السفير يبرق بلقان، ونائب والي أنقرة نامق كمال ناظلي.

وكان بلينكن، قد أجرى، مساء الأحد، زيارة رسمية إلى العراق بحث فيها تطورات أحداث غزة، وعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حال وصوله، وفقاً لبيان للمكتب الإعلامي للسوداني.

كما التقى بلينكن، الأحد، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وكان بلينكن قد وصل إلى إسرائيل، الجمعة، سعياً للضغط عليها لـ"ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين"، في زيارة هي الثالثة له إلى المنطقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعقد بلينكن، السبت في عمان، اجتماعاً تنسيقياً مع وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية وقطر ودولة الإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وذلك في سياق جهودهم للتوصل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

(الأناضول، العربي الجديد)