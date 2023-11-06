2023-11-06 08:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

مكافحة اجرام ميسان : القبض على محكوم بالإعدام غيابياً لارتكابه جريمتي قتل في محافظة الحلة.

حسب التوجيهات المستمرة للسيد قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن المياحي والمتضمنة متابعة اوامر القبض والتنسيق المشترك مع الجهات الامنية والتحقيقية كافة بغية تحقيق ما هو منشود في احقاق الحق وانفاذ القانون

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان ، اليوم الاثنين ، عن القاء القبض على محكوم بالاعدام غيابياً لارتكابه جريمتي قتل بحق مواطنين من سكنة محافظة الحلة

وذكرت القيادة في بيان ، ان مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان تمكنت من ألقاء القبض على متهم مطلوب لاحدى الجهات التحقيقية في محافظة الحلة وفق احكام المادة (406) والمحكوم بالإعدام غيابياً ، لارتكابه جريمتي القتل العمد .

واضافت ، ان عملية القبض جاءت وفق معلومات من مصادر موثوقة حيث ان المتهم كان متواجد في احدى مناطق مركز المحافظة بعد هروبه من محافظة الحله ظنًا منه بوجود ملاذ امن له في محافظتنا ميسان مضيفة ان المتهم ضبط بحوزته سلاح ناري نوع مسدس ، مؤكدةً اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .