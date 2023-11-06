2023-11-06 10:41:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

إجتماع الوزير بلينكن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

وزارة الخارجية الأمريكية

مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2023

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يعزى ما يلي للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر

اجتمع وزير الخارجية أنتوني .ج. بلينكن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد، وناقش الطرفان النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع بما في ذلك في العراق وناقش الوزير بلينكن الوضع الإنساني في غزة والتزامنا المتواصل بالتنسيق مع العراق وشركائنا الآخرين في المنطقة لضمان الوصول المستدام والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية. وناقش الطرفان أيضاً ضرورة ضمان عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة بشكل قسري، وحث الوزير بلينكن رئيس الوزراء العراقي على محاسبة المسؤولين عن مواصلة الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق والوفاء بالالتزامات العراقية بحماية كافة المنشآت التي تستضيف هؤلاء الأفراد المتواجدين هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية. وأوضح الوزير بلينكن أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأفرادها









يتبع....



