رئيسا الجمهورية والقضاء يبحثان آليات التنسيق في إعداد مشاريع القوانين الجديدة

2023-11-06 10:50:03 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الجمهورية

بغداد / إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الاثنين الموافق 6 /11/ 2023 فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، وبحث معه آليات التنسيق بين رئاسة الجمهورية والقضاء في اعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل القوانين التي تستوجب التعديل.

وحضر اللقاء السادة القضاة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمستشار الاقدم لرئيس الجمهورية.