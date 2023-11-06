الخارجية الأمريكية تكشف كواليس زيارة بلينكن إلى بغداد.. قراءة في رسائل التحذير

2023-11-06 10:55:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن كواليس إجتماع الوزير أنتوني بلينكن برئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد يوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها ماثيو ميلر في بيان نشر اليوم الإثنين (6 تشرين الثاني 2023)، وتلقته "بغداد اليوم"، إن وزير الخارجية أنتوني .ج. بلينكن اجتمع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد، وناقش الطرفان النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع بما في ذلك في العراق".

وأضاف" ناقش الوزير بلينكن الوضع الإنساني في غزة والتزامنا المتواصل بالتنسيق مع العراق وشركائنا الآخرين في المنطقة لضمان الوصول المستدام والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

وأكمل المتحدث وفق البيان، إن" الطرفين ناقشا أيضاً ضرورة ضمان عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة بشكل قسري، وحث الوزير بلينكن رئيس الوزراء العراقي على محاسبة المسؤولين عن مواصلة الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق والوفاء بالالتزامات العراقية بحماية كافة المنشآت التي تستضيف هؤلاء الأفراد المتواجدين هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية. وأوضح الوزير بلينكن أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأفرادها".

ووصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مساء أمس الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، إلى العاصمة بغداد، والتقى فور وصوله رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

ونشر مكتب السوداني، صورة من اللقاء في القصر الحكومي، دون الإشارة إلى شيء عن تفاصيل ما دار من نقاشات، فيما قال بلينكن، إنّه "أجريت محادثات جيدة وصريحة للغاية مع رئيس الوزراء العراقي".

وأضاف في تصريح عقب اللقاء، "لا نريد أي مواجهة مع إيران، لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا ومواطنينا".

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي أنّ السوداني "أدلى بتصريحات مهمة أدان فيها الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق".

وشدد بلينكن أنّ "الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق وضد مصالحه".

ميدانيا أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (6 تشرين الثاني 2023)، باسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، أنّ" طائرة مسيرة هي الثانية من نوعها خلال ساعات، حاولت استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق، وتم اسقاطها من قبل منظومة الدفاع في القاعدة".

وأكمل المصدر، إنه" تم اسقاط طائرة مسيرة أخرى حاولت استهداف قاعدة التنف العسكرية الأمريكية على الحدود السورية العراقية الاردنية.

وتعرضت قاعدة عين الأسد في وقت متأخر من مساء أمس الأحد (5 تشرين الأول 2023)، إلى هجوم بطائرة مسيرة، تم اسقاطها على بعد مسافة من القاعدة".

وقبل ذلك، كشف وزير الخارجية الامريكية، انتوني بلينكن، يوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، ومع عشية انهاء زيارته المفاجئة الى العاصمة بغداد، عن بعض تفاصيل ما تم تناوله خلال لقاءه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت صحيفة الدايلي جورنال بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "بلينكن صرح للصحفيين بحصوله على ضمانات من السوداني بحماية القوات والتواجد الأمريكي في العراق، موضحا "رئيس الوزراء عبر لي عن إصراره الشخصي على إيقاف ضربات (الفصائل المسلحة)".

بلينكن شدد أيضا على موقف حكومته من الهجمات المستمرة على القواعد والقوات الامريكية داخل العراق، مصرحا "وضحت بشكل لا يقبل الشك ان الهجمات التي تقوم بها (الفصائل المسلحة) المرتبطة بايران على قواتنا غير مقبولة نهائيا، وسنقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا".

يشار الى ان زيارة بلينكن غير المعلنة الى بغداد أتت بعد زيارة قام بها السبت الى الضفة الغربية، فيما وصفته وسائل الاعلام الأجنبية بـ"محاولة" من بلينكن لاحتواء تبعات استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد قطاع غزة المحاصر.