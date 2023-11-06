الذهب يتراجع تحت ضغط السندات.. والهبوط قد يتسع باتجاه مستوى دعم رئيسي

2023-11-06 10:55:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، بسبب ارتفاع طفيف في عوائد السندات الأمريكية، وذلك على الرغم من استقرار مؤشر الدولار.

وتترقب الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.

قال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا: "العامل الرئيسي الذي سيؤثر على الذهب على المدى القريب سيكون عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وبالتالي إذا انتعش سوق السندات مرة أخرى، فقد يهبط الذهب دون مستوى الدعم الرئيسي حول 1974 دولارا".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.5910% بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع يوم الجمعة، مما قلل من جاذبية السبائك التي لا تحمل أي عوائد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة، تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر، وكانت الزيادة في الأجور السنوية هي الأقل في حوالي عامين ونصف العام، مما يشير إلى انحسار ظروف سوق العمل.

وأثار تقرير الوظائف التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من حملته لرفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ستة أسابيع. حيث أظهر التقرير ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 150 ألفًا في أكتوبر، بعد القراءة المعدلة بالخفض البالغة 297 ألفًا في سبتمبر، وفي حين زاد معدل البطالة إلى 3.9%، تباطأ نمو الأجور الشهرية.

ويتوقع المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 95% أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر/كانون الأول، وفرصة بنسبة 86% أن يأتي أول تخفيف للسياسة النقدية في يونيو/حزيران من العام القادم.

من المقرر أن يبحث المستثمرون عن إشارات حول مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال هذه الأسبوع، إذ سيتحدث تسعة من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأقل هذا الأسبوع، بما في ذلك خطاب جيروم باول في 9 نوفمبر.

وأفاد أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم "SPDR Gold Trust"، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.20٪ إلى 863.24 طنًا يوم الجمعة.

وقال محللو ANZ في مذكرة مؤرخة يوم الجمعة: زادت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار مليون أونصة في الأسبوعين الماضيين، حيث قام المضاربون بتغطية مراكز البيع على المكشوف. ومع ذلك، فإن أداء الذهب يتوقف على نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات، يوم الجمعة، لتمحو خسائر الأسبوع، بعد أن لامس الدولار أدنى مستوياته في أكثر من 6 أسابيع، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة، إثر بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في سوق العمل بالولايات المتحدة.

وعند التسوية، زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو 5.7 دولار عند 1999.2 دولار للأوقية، بعد أن لامست 1989.3 دولار، لتنهي تعاملات الأسبوع دون تغيير، عقب سلسلة مكاسب امتدت عبر 3 أسابيع.







