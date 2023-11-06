العراق ثالث أسوأ دول العالم في حرق الغاز الطبيعي

2023-11-06 11:20:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت بيانات وحدة أبحاث الطاقة، ان العراق احتل المرتبة الثالثة ضمن أسوأ دول العالم من حيث حرق الغاز الطبيعي .

وقالت في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "حرق الغاز تراجع عالميًا بكمية وصلت إلى 5.9 مليارات متر مكعب خلال العام الماضي 2022، مقارنة بالعام السابق له، بنسبة هبوط سنوية بلغت 4%".

وبينت ان "العراق احرق حوالي 17.8 مليار متر مكعب خلال 2022، مقابل 17.7 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة نمو سنوية 0.3%".

واشار الى ان "كلاً من روسيا وإيران والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا والسعودية تسير بنجاح في خفض حرق الغاز الناتج عن عملياتها النفطية، الأمر الذي أسهم في تراجع الإجمالي على المستوى العالمي".

ويؤكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن حكومته عازمة على تصفير حرق الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط، ويقول إنه عازم على جعل العراق "فاعلاً" في سوق الغاز العالمي.