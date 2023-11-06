2023-11-06 12:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

وزارة الهجرة توزع (1700) حصة من المساعدات الإغاثية المتنوعة بين العوائل العائدة في سنجار

بتوجيه مباشر من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، وتنفيذاً للبرنامج الحكومي.. وزعت وزارة الهجرة والمهجرين ( 1700) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر العائدة لمناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، منها (1000) حصة اغاثية وزعتها بين العائدين في مدينة سنوني، فيما وزعت (700) حصة إغاثية للعائدين في مركز سنجار، وتضمنت الحصة الواحدة سلة غذائية واخرى صحية.

وأكدت الوزارة استمرارها في توزيع المساعدات الاغاثية تشجيعاً للعودة الطوعية، فضلا عن شمولهم بمساعدات السلع المعمرة والمتضمنة ( ثلاجة وتلفاز وطباخ )، كما ستشهد الفترة المقبلة البدء بالمشاريع المدرة للدخل للأسر العائدة الى سنجار بواقع (50) مشروع كمرحلة اولى، الى جانب الاستمرار في توزيع المستلزمات المنزلية والملابس.