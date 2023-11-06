وزير التعليم يوجه بإعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة النخبة

2023-11-06 12:46:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي بإعادة فتح التقديم الى قناة الطلبة النخبة في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2024/2023 لإتاحة الفرصة أمام الطلبة الراغبين بالتقديم ضمن هذه القناة.



والتزاما بالضوابط المعتمدة فإن الطلبة المشمولين بالتقديم هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين 2022/2021 و2023/2022 من ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي وأن التقديم يكون الى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب.



ويحق لطلبة المحافظات كافة من خريجي الفرعين الإحيائي والتطبيقي التقديم الى تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/ جامعة البصرة للنفط والغاز بشرط أن لا يقل معدلهم عن (92%).



وبهذا الصدد توضح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم إلى هذه القناة يستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2023/11/12 وأن اجراءات التقديم تبدأ من خلال تقديم الطالب خياراته عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) ومن ثم مراجعة الطالب لأية جامعة حكومية واقعة ضمن محافظة سكنه لإجراء المقابلة والاختبار.



دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

6 تشرين الثاني 2023





