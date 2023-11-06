2023-11-06 12:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر وزير النقل العراقي رزاق محيبس، يوم الإثنين، سحب يد مدير عام شركة الملاحة الجوية و16 موظفاً على خلفية تشغيل اغنية "دبكة تمجد بصدام حسين" خلال احتفالية أُقيمت في مقر الشركة بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "وزير النقل قرر سحب يد مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عباس البيضاني و16 موظفاً لمدة 60 يوماً لحين انتهاء التحقيق".

وكان مدير الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عباس البيضاني نأى بنفسه يوم الخميس 2 / 11 / 2023، عن الفيديو الذي يظهر فيه مجموعة من الموظفين وهم يرقصون على وقع أنغام أغنية تمجّد برئيس النظام العراقي السابق صدام حسين خلال الاحتفالية التي أُقيمت أمس في مقر الشركة بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي.

وقال البيضاني، إن "هذا الحفل حضره كبار قادة الجيش، ومستشارو رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء البرلمان، ورئيس سلطة الطيران المدني العراقي وغيرهم".

واستدرك القول إنه "بعد نهاية الحفل، وتوديع الضيوف بساعات عدة ظهر فيديو، ودبكة تمجّد بالطاغية المقبور صدام"، مضيفا أن "الشركة ووزارة النقل تنأى بنفسها، وتنددان بأشد عبارات التنديد بهذا المقطع".