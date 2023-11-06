أمريكية "تحذيرية" وطلب عراقي.. كشف تفاصيل رسالتين حملها السوداني إلى القيادة الإيرانية

2023-11-06 12:55:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن رسالتين حملها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، للقيادة الإيراني، حيث يجري زيارة للعاصمة طهران.

وتأتي الزيارة غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى بغداد، الأحد، التقى خلالها السوداني وبحث معه "تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة والتأكيد على ضرورة احتواء الأزمة وضمان عدم اتساعها".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة السوداني الى طهران تركز على ملفين، الأول نقل رسائل تحذيرية أمريكية حقيقية لإيران نقلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن استمرار دعم إيران للجماعات المسلحة ودفعها لشن عمليات عسكرية ضد الأهداف والمصالح الامريكية في العراق والمنطقة".

وأضاف أن "الملف الثاني، يتمحور حول طلب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من القيادة الإيرانية السياسية والدينية الضغط على بعض الفصائل المسلحة في العراق من أجل عدم التصعيد العسكري ضد الامريكان، لمنع واشنطن من أي رد فعل عسكري على تلك الهجمات، مما قد يجعل العراق ساحة قتال وتوسع الحرب في عموم المنطقة".

وكشفت الخارجية الامريكية أن الوزير بلينكن حث السوداني، على محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الموظفين الأمريكيين في العراق والوفاء بالتزامات العراق بحماية جميع المنشآت التي تستضيف موظفين أمريكيين بدعوة من الحكومة العراقية، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأفرادها".