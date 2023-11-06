2023-11-06 13:05:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي، يوم الإثنين، على ضرورة زيادة الضغط السياسي في العالم الإسلامي على أمريكا وإسرائيل وقال إن العراق، يمكن أن يلعب دوراً مميزاً في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في العاصمة طهران.

واعرب خامنئي عن "التقدير للمواقف الجيدة والقوية للحكومة والشعب العراقي في دعم سكان غزة، مؤكدا على ضرورة زيادة الضغط السياسي في العالم الإسلامي على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف قتل أهل غزة".

وقال، إن "العراق، كدولة مهمة في المنطقة، يمكن أن يلعب دوراً مميزاً في هذا المجال ويخلق خطاً جديداً في العالم العربي والعالم الإسلامي".

وأشار إلى "الوضع المؤسف في غزة وجرح مشاعر كل الأحرار من هذه الجرائم والفظائع، وقال، منذ الأيام الأولى لهجمات الكيان الصهيوني، كل الدلائل تشير إلى تدخل الأميركيين المباشر في إدارة هذه الحرب، ومهما حدث في هذه الحرب، فإن أسباب الدور المباشر لأمريكا في توجيه جرائم الكيان الصهيوني أصبحت أقوى وأكثر وضوحاً".

وأضاف، "اذا لم يكن هناك مساعدات عسكرية وسياسية أمريكية فلن يتمكن الكيان الصهيوني من الاستمرار.

وقال الخامنئي: الأميركيون شركاء مع الصهاينة في جرائم غزة". وتابع، "رغم كل عمليات القتل التي تنفذ في غزة، فإن الكيان الصهيوني فشل حتى الآن فشلا حقيقيا في هذا الأمر لأنه لم يتمكن من استعادة سمعته المفقودة ولن يتمكن من ذلك في المستقبل".

وشدد المرشد الايراني على "ضرورة بذل الجهود الشاملة لزيادة الضغط السياسي على أمريكا والكيان الصهيوني من أجل وقف القصف في غزة وقال: يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق أن يلعبا دورا وتأثيرا في هذا المجال من خلال التنسيق فيما بينهما".

وتحدث خامنئي أيضاً عن التعاون الثنائي بين إيران والعراق في المجالين الاقتصادي والأمني، وقال، "الأمور تتقدم والحمد لله، ولكن يجب الاهتمام بمواصلة متابعة تنفيذ الاتفاقيات بنفس الحافز الأولي وعدم التباطؤ".

وفي الختام، أعرب عن خالص شكره للعراق شعبا وحكومة ورئيس الوزراء على حسن الضيافة وتقديم الخدمات وبسط الأمن خلال أيام الأربعين.