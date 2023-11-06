الهجرة تعلن عودة وجبة جديدة من النازحين الايزيديين الى سنجار

2023-11-06 13:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، عودة 487 نازحاً إيزيدياً إلى مناطق سكناهم الأصلية في سنجار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم " أن "الوزيرة إيفان فائق جابرو، اعلنت اليوم عن عودة (487) نازحاً إيزيدياً بشكل طوعي من مخيم شاريا في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار والنواحي والقرى التابعة له بمحافظة نينوى".

وأضافت أن، "عملية العودة جاءت بالتنسيق مع فرع الوزارة في المحافظة والقوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم."

وتابعت أن "نقل اثاث النازحين من المخيم إلى مناطقهم الاصلية كانت بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) تم " ، مشيرة الى ان " الأيام القادمة ستشهد عودة طوعية أخرى للنازحين من مخيمات دهوك الى مناطقهم في سنجار".