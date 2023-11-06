التربية تقرر إيقاف التعيينات والتنقلات لحين انتهاء الانتخابات

2023-11-06 13:35:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توضيح:

تؤكد وزارة التربية، في سعيها الحثيث بالالتزام مهنياً إزاء الاوضاع السياسية مع قرب اجراء الانتخابات المحلية لمجالس المُحافظات، فقد قررت واتخذت جملة من الإجراءات التي تتعلق بتحصين المؤسسة عن التنافس الانتخابي، وحسب الآتي:



أولاً- التعاون مع المفوضية العليا المُستقلة للإنتخابات على مستوى تهيئة المدارس وتعاون الهيئات التربوية المُكلفة في الانتخابات.

ثانياً-منع الترويج والتعبئة ودخول المرشحين داخل المؤسسات التربوية حسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً- إيقاف التعيينات ودفعها لما بعد الانتخابات منعاً للضغوط السياسية وحرصاً على سلامتها لضمان حقوق التنافس بين الخريجين بعدالة دون مزايدات او وعود انتخابية.

رابعاً- إيقاف التنقلات وحركة الملاكات التربوية لقطع الطريق أمام استغلالها سياسياً خلال فترة الانتخابات وضماناً لسير استقرار العام الدراسي.



أخيراً، تؤكد وزارة التربية على أنها مؤسسة علمية ضمن اطارها التربوي، وتعمل على وضع حلول لتحدياتها الرئيسية، ضماناً للتخفيف من حدّة التراكمات التي تحتاج الى متابعة متواصلة، حيث تشهد تحسناً بشكل تدريجي وفقاً للخطط الوزارية والحكومية.



كريم السيّد

المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التربية

6 تشرين الثاني 2023