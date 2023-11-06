التربية العراقية تحصن نفسها من "التنافس الانتخابي" بـ4 قرارات

2023-11-06 13:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الإثنين، اتخاذ جملة من الإجراءات التي تتعلق بتحصين المؤسسة التربوية من التنافس الانتخابي.

وقال المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة قررت التعاون مع المفوضية العليا المُستقلة للإنتخابات على مستوى تهيئة المدارس وتعاون الهيئات التربوية المُكلفة في الانتخابات، كما قررت منع الترويج والتعبئة ودخول المرشحين داخل المؤسسات التربوية حسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء".

واشار الى "إيقاف التعيينات ودفعها لما بعد الانتخابات منعاً للضغوط السياسية وحرصاً على سلامتها لضمان حقوق التنافس بين الخريجين بعدالة دون مزايدات او وعود انتخابية".

كما قررت الوزارة وفقاً للمتحدث باسمها، "إيقاف التنقلات وحركة الملاكات التربوية لقطع الطريق أمام استغلالها سياسياً خلال فترة الانتخابات وضماناً لسير استقرار العام الدراسي".

وختمت الوزارة بأنها "مؤسسة علمية ضمن اطارها التربوي، وتعمل على وضع حلول لتحدياتها الرئيسية، ضماناً للتخفيف من حدّة التراكمات التي تحتاج الى متابعة متواصلة، حيث تشهد تحسناً بشكل تدريجي وفقاً للخطط الوزارية والحكومية".