2023-11-06 14:11:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، بأن مسيرة تركية استهدفت شخصين على الطريق العام في أحدى أقضية محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "شخصين قتلا اثر قصف جوي تركي عبر طائرة مسيرة، بينما كانا يترجلان في الطريق العام بقرية (بوسكين) التابعة لقضاء رانية"، مبينا أن "القتيلين امرأتان وتم نقل جثتيهما إلى المستشفى".

جهاز مكافحة الإرهاب، من ناحيته، أكد أنه "تم مصرع مسلحين اثنين من حزب العمال الكردستاني في قصف بطائرة مسيرة تركية في قضاء رانية".

وقال الجهاز في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت مجموعة من مسلحي PKK في قرية بوسكين التابعة لإدارة رابرين بقضاء رانية في محافظة السليمانية".

وأضاف أن "القصف أسفر عن قتل مسلحين اثنين للـ pkk وجرح آخران".







