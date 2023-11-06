أمانة بغداد يتوج بلقب بطولة أندية العراق للمصارعة الحرة

2023-11-06 14:15:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج فريق نادي أمانة بغداد للمصارعة للمتقدمين، يوم الاثنين، بلقب بطولة الأندية العراقية التي اختتمت في العاصمة بغداد، بمشاركة 12 نادياً عراقياً.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة شهدت تنافساً قوياً بين مصارعي الأندية واستطاع بعض اللاعبين إثبات حضورهم في المنافسات.

وأضاف أن نتائج البطولة أسفرت عن تتويج أمانة بغداد بالمركز الأول فرقياً برصيد 195 نقطة، فيما حلّ فريقا الشرطة والحشد الشعبي بالمركز الثاني فرقياً بعد تعادلهما بالنقاط برصيد 183 نقطة لكل منهما، في حين فاز نادي الأعظمية بالمركز الثالث فرقياً وجمع 118 نقطة.

وبين عبد الكاظم أن الاتحاد قرر انطلاق منافسات المصارعة الرومانية الأسبوع المقبل في العاصمة بغداد في قاعة الاتحاد بمجمع الشعب الدولي.

وكان نادي الديوان قد خطف لقب بطولة أندية العراق للمصارعة الحرة للناشئين التي نظمت من قبل الاتحاد العراقي للمصارعة برصيد 220 نقطة، يليه بالمركز الثاني نادي الأعظمية برصيد 170 نقطة، ثم نادي الصليخ بالمركز الثالث جامعاً 136 نقطة.