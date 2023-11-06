الحل بيد رجل واحد.. هل ستنتهي الهجمات ضد الأمريكان بعد زيارة بلينكن إلى بغداد؟

2023-11-06 15:01:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، على إمكانية انخفاض عدد الهجمات ضد الامريكان بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى بغداد.

وقال سالم، لـ"بغداد اليوم"، ان" قضية استهداف القوات الأمريكية كانت الملف الأبرز الذي ناقشه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته السريعة الى بغداد، والبيانات الامريكية كانت واضحة بكشف هذا الامر".

وأضاف، إن" إيقاف الهجمات ضد الامريكان او تقليلها يعتمد على سيطرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على الفصائل، فالهجمات الأخيرة رغم رفض السوداني وحكومته لها مستمرة، وهذا يؤكد عدم قدرة السوداني على فرض قرارات الدولة على الفصائل، والأيام القليلة المقبلة سوف تكشف قدرة السوداني في فرض ما يريده على الفصائل، رغم اننا نتوقع عدم قدرته على ذلك".

وتعرضت قاعدة عين الأسد في وقت متأخر من مساء أمس الأحد (5 تشرين الأول 2023)، إلى هجوم بطائرة مسيرة، تم اسقاطها على بعد مسافة من القاعدة".

وقبل ذلك، كشف وزير الخارجية الامريكية، انتوني بلينكن، يوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، ومع عشية انهاء زيارته المفاجئة الى العاصمة بغداد، عن بعض تفاصيل ما تم تناوله خلال لقاءه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت صحيفة الدايلي جورنال بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "بلينكن صرح للصحفيين بحصوله على ضمانات من السوداني بحماية القوات والتواجد الأمريكي في العراق، موضحا "رئيس الوزراء عبر لي عن إصراره الشخصي على إيقاف ضربات (الفصائل المسلحة)".

بلينكن شدد أيضا على موقف حكومته من الهجمات المستمرة على القواعد والقوات الامريكية داخل العراق، مصرحا "وضحت بشكل لا يقبل الشك ان الهجمات التي تقوم بها (الفصائل المسلحة) المرتبطة بايران على قواتنا غير مقبولة نهائيا، وسنقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا".

يشار الى ان زيارة بلينكن غير المعلنة الى بغداد أتت بعد زيارة قام بها السبت الى الضفة الغربية، فيما وصفته وسائل الاعلام الأجنبية بـ"محاولة" من بلينكن لاحتواء تبعات استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد قطاع غزة المحاصر.