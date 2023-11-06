2023-11-06 16:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، عن طريقة حل ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، فيما حددت الجهة المسؤولة عن اتخاذ هذا الحل.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "حل ازمة الدولار تتطلب اتخاذ حل واحد وهو "إيجاد طريقة لعمل بعض الحوالات لصغار التجار، الذين يعملون عن تمويل استيراداتهم عبر (الحوالات السوداء)"، فهذه الحوالات مستمرة بشكل يومي، رغم كل الإجراءات الحكومية".

وبين كوجر، ان "الحكومة والبنك المركزي، هما الجهتين المخولتين بإيجاد حل لهذه الحوالات عبر الحوار والتفاوض مع الجانب الأمريكي، ودون ذلك سوف يبقى هناك فرق كبير ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق المحلي، وهذا هو اصل الازمة، لكن لا حلول له من قبل الجهات ذات العلاقة".

وشهدت أسعار صرف الدولار خلال الأشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا، فيما تخطت الأسعار حاجز الـ 165 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مما أشعل السوق، ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى، في ظل مخاوف التجار من الخسائر التي قد تلحق بهم جراء هذا الارتفاع.