2023-11-06 16:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل





- للمرة الأولى تطلق هذه الوجبة ضمن مشروع الوزارة (خدمة ارزاق) التي تضمنت قروضا للمشمولين بالحماية الاجتماعية

- خصصنا 25% من القروض في كل وجبة من الوجبات الأربع التي أطلقت ضمن خدمة ارزاق للمشمولين بالحماية الاجتماعية





- ستستمر رواتب المشمولين بالإعانة المستفيدين من القروض لمدة 3 أشهر لحين التأكد من أن مشاريعهم حققت الجدوى الاقتصادية منها





- عدد المشمولين بخدمة ارزاق من المتقدمين عليها المشمولين بالحماية الاجتماعية بلغ 2862 مقترضا بواقع 1431 مقترضا في كل وجبة





- سنستمر في الوجبات القادمة بإطلاق القروض لشمول أكبر عدد من مستفيدي الحماية الاجتماعية





- ستراتيجية التخفيف من الفقر تمنح قروضا بواقع 7 ملايين دينار وبمدة تسديد تصل الى 8 سنوت