وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
2023-11-06 16:10:12 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
- للمرة الأولى تطلق هذه الوجبة ضمن مشروع الوزارة (خدمة ارزاق) التي تضمنت قروضا للمشمولين بالحماية الاجتماعية
- خصصنا 25% من القروض في كل وجبة من الوجبات الأربع التي أطلقت ضمن خدمة ارزاق للمشمولين بالحماية الاجتماعية
- ستستمر رواتب المشمولين بالإعانة المستفيدين من القروض لمدة 3 أشهر لحين التأكد من أن مشاريعهم حققت الجدوى الاقتصادية منها
- عدد المشمولين بخدمة ارزاق من المتقدمين عليها المشمولين بالحماية الاجتماعية بلغ 2862 مقترضا بواقع 1431 مقترضا في كل وجبة
- سنستمر في الوجبات القادمة بإطلاق القروض لشمول أكبر عدد من مستفيدي الحماية الاجتماعية
- ستراتيجية التخفيف من الفقر تمنح قروضا بواقع 7 ملايين دينار وبمدة تسديد تصل الى 8 سنوت