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وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
2023-11-06 16:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل


- للمرة الأولى تطلق هذه الوجبة ضمن مشروع الوزارة (خدمة ارزاق) التي تضمنت قروضا للمشمولين بالحماية الاجتماعية

 

- خصصنا 25% من القروض في كل وجبة من الوجبات الأربع التي أطلقت ضمن خدمة ارزاق للمشمولين بالحماية الاجتماعية


- ستستمر رواتب المشمولين بالإعانة المستفيدين من القروض لمدة 3 أشهر لحين التأكد من أن مشاريعهم حققت الجدوى الاقتصادية منها


- عدد المشمولين بخدمة ارزاق من المتقدمين عليها المشمولين بالحماية الاجتماعية بلغ 2862 مقترضا بواقع 1431 مقترضا في كل وجبة


- سنستمر في الوجبات القادمة بإطلاق القروض لشمول أكبر عدد من مستفيدي الحماية الاجتماعية 


- ستراتيجية التخفيف من الفقر تمنح قروضا بواقع 7 ملايين دينار وبمدة تسديد تصل الى 8 سنوت

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