2023-11-06 16:20:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يقف العراق في مفترق طرق في ظل الأزمة المائية التي يعاني منها منذ سنوات إلا أنها بلغت أشدها في آخر ثلاث سنوات لتصل إلى مرحلة خطيرة العام الحالي حيث ضرب الجفاف نهريّ دجلة والفرات كما جفت الأهوار في جنوب البلاد.

وإلى جانب الظروف المناخي التي يمر بها البلد، هناك مشكلة الاستهلاك المفرط للمياه من قبل المواطنين.

وتقوم الحملة الوطنية لترشيد استهلاك المياه على تبيان حجم الفرق بين ضرر الاستهلاك الزائد عن الحاجة سواء بغسل السيارات أو باستخدام هذه الثروة في غير محلها المناسب وبين الحاجة الفعلية لمناطق وأشخاص هم بأمس الحاجة للمياه.

وتبرز أيضاً عبر حملة التوعية الحكومية ضرورة التنبه لخطر فقدان هذه الثروة أو الاستهانة بها في ظل واقع تغير المناخ والجفاف والواقع الذي تعيشه انهار العراق حالياً بسبب دول المنبع.