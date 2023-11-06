مسرور بارزاني يحذر من تفاقم الوضع في الشق الاوسط خلال حفل تخرج جامعة دهوك (صور)

2023-11-06 16:30:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتفلت جامعة دهوك في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بتخرّج الدورة الثامنة والعشرين من طلبتها بحضور رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن حفل التخرّج اقيم في ملعب نادي دهوك الرياضي بحضور بارزاني وأهالي الطلبة الخريجين، حيث شارك في الحفل أكثر من 4500 طالب وطالبة من 20 كلية في الجامعة.

فيما حذّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خلال مشاركته في حفل التخرج، من تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، داعياً إلى وقف الحرب الراهنة في المنطقة وإنهاء نزيف دم الأبرياء.

وحول العلاقات مع بغداد، أكد عزم حكومته على حل المشاكل مع بغداد وأنه على تواصل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول المشاكل العالقة، مشيراً إلى أن حكومته قدمت كل ما لديها لحل المشاكل وهي بانتظار الحكومة الاتحادية للوصول إلى حل نهائي.

وأعرب بارزاني عن شكره لمواطني الإقليم الذين يتحملون مصاعب المعيشة بسبب تأخر الرواتب.

وتأسست جامعة دهوك عام 1992 وحصل على شهاداتها حتى الآن أكثر من 54 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات والاختصاصات.