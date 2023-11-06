2023-11-06 16:30:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد، ليوم الاثنين، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل كبير مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 166800 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 164250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 167750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 165750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 166250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 166150 دينارا مقابل 100 دولار