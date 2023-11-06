النزاهـة ترصـد مخالفات بمشـروع طبي استـثماري في ذي قار كلفته (42) مليار دينار

2023-11-06 16:41:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات في ذي قار عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في مشروعٍ استثماريٍّ وتلاعبٍ في صرف مبالغ، وشراء أجهزةٍ لم تدخل الخدمة، فضلاً عن ضبط عروض شراءٍ وهميَّةٍ واختلاس، مُبيّنةً أنَّ قيمة المبالغ في تلك العمليَّات تصل إلى (56,000,000,000) مليار دينار.





الدائرة أفادت بأنَّ ملاكاتها في مكتب تحقيق ذي قار رصدت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء كليَّة الطبّ البشري ومستشفى تعليميٍّ بإحدى الجامعات في المُحافظة بكلفة (42,504,000,000) مليار دينارٍ، مُشيرةً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب سجَّلت عدَّة مُخالفاتٍ رافقت إصدار الإجازة الاستثماريَّـة للمشروع، والتي تمثَّلت بعدم مُصادقة الجهة المالكة للأرض (بلديَّة الناصريَّـة) على المُخطَّطات الخاصَّة بالمشروع؛ على الرغم من المُباشرة فيه وعدم قيام المستثمر بالتأمين على المشروع، وعدم تقديم خطاب جهةٍ لتمويلٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّـةٍ مُعتمدةٍ وأعمالٍ مُماثلةٍ مُنفَّذةٍ من قبل المُستثمر.





وأضافت في دائرة صحَّة ذي قار تمَّ الكشف عن تلاعبٍ في صرف مبلغ (11,000000,000) مليار دينار من تخصيصات تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ عام 2021، مشيرةً إلى مناقلتها؛ لتسديد ديونٍ سابقةٍ بلغت ( 4,780,000,000) مليارات دينار، فيما تمَّ صرف مبلغ (5,865,825,403) مليارات دينارٍ ضمن حسابات النفقات الرأسماليَّة حسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة الماليّة، لافتةً إلى أنَّ التحرّيات والتدقيق الأولي أظهرت عدم وجود أي أوليَّاتٍ ضمن معاملات الصرف، موضحةً أنَّه تمَّ ضبط معاملة شراء جهاز كشف الأورام السرطانيَّـة من قبل دائرة الصحَّة بمبلغ (2,290,000,000) مليارين ومئتين وتسعين مليون دينار في العام 2019، ولم يتم إدخاله الخدمة لغاية الآن؛ لمُخالفته للمُواصفات الفنيَّـة.





وتابعت إنَّ ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّـة ضبطٍ لمحاسبٍ في مستشفى الحسين التعليميّ؛ على خلفيَّـة قيامه باختلاس مبالغ وصولات الجباية لتذاكر فحص الرنين والمفراس والبالغ مجموعها (24,750,000) مليون دينار.