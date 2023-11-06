2023-11-06 16:47:34 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة العراقية، يوم الاثنين، عن ضبط عملية شراء "وهمية" واختلاس بأكثر من 40 مليار دينار في مشروعين طبيين استثماريين بمحافظة ذي قار، وتعتلق أحد المتورطين بالفساد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن ملاكات دائرة التحقيقات في مكتب تحقيق ذي قار رصدت مخالفاتٍ في مشروع إنشاء كلية الطبّ البشري ومستشفى تعليمي بإحدى الجامعات في المحافظة بكلفة 42 ملياراً و504 ملايين دينار.

وبينت أنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب سجلت عدة مخالفاتٍ رافقت إصدار الإجازة الاستثمارية للمشروع، والتي تمثلت بعدم مصادقة الجهة المالكة للأرض (بلدية الناصرية) على المخططات الخاصة بالمشروع؛ على الرغم من المباشرة فيه وعدم قيام المستثمر بالتأمين على المشروع، وعدم تقديم خطاب جهةٍ لتمويلٍ صادرٍ عن مؤسسةٍ ماليةٍ معتمدةٍ وأعمالٍ مماثلةٍ منفذةٍ من قبل المستثمر.

وأضافت أنه في دائرة صحة ذي قار تم الكشف عن تلاعبٍ في صرف مبلغ 11 مليار دينار من تخصيصات تجهيز أجهزةٍ طبيةٍ عام 2021، مشيرةً إلى مناقلتها لتسديد ديونٍ سابقةٍ بلغت أربعة مليارات و780 مليون دينار، فيما تم صرف مبلغ 5.865.825.403 مليار دينارٍ ضمن حسابات النفقات الرأسمالية حسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة الماليّة.

ولفت إلى أن التحرّيات والتدقيق الأولي أظهرت عدم وجود أي أولياتٍ ضمن معاملات الصرف، موضحةً أنه تم ضبط معاملة شراء جهاز كشف الأورام السرطانية من قبل دائرة الصحة بمبلغ مليارين و290 مليون دينار في العام 2019، ولم يتم إدخاله الخدمة لغاية الآن؛ لمخالفته للمواصفات الفنية.

وتابعت الهيئة أن ملاكات المكتب نفذت عملية ضبطٍ لمحاسبٍ في مستشفى الحسين التعليميّ؛ على خلفية قيامه باختلاس مبالغ وصولات الجباية لتذاكر فحص الرنين والمفراس والبالغ مجموعها 24 مليوناً و750 ألف دينار.